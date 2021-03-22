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Другое     22.03.2021 15:47

Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

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Теги:  футбол  ЦСКА  Виктор Ганчаренко  отставка 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Белорусский терен Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера ПФК ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Сообщается, что решение об отставке Ганчаренко было принято по обоюдному согласию тренера и клуба.

Ганчаренко занял пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством московские армейцы выиграли Суперкубок России 2018 года, а также дважды стали серебряными призерами чемпионата России.

По данным СМИ, новым главным тренером ЦСКА станет бывший футболист армейцев, хорват Ивица Олич, который до последнего момента работал помощником главного тренера сборной Хорватии.

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Карта места

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Теги: 
футбол  ЦСКА  Виктор Ганчаренко  отставка 

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