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Другое     01.12.2022 19:54

Владимир Путин посетил лабораторный комплекс Университета «Сириус»

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Теги:  Путин  Сириус  университет  наука  технологии  ученые 

1 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин посетил лаборатории Научно-технологического университета «Сириус», главе государства показали оборудование нового лабораторного комплекса, а также рассказали о планах по развитию инфраструктуры, - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе «Сириуса».

Также Президент России Владимир Путин 1 декабря провел встречу с представителями отечественной науки в рамках Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус». В беседе приняли участие молодые исследователи, слушатели Программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, а также победители конкурса «Лидеры России». Свои предложения по развитию озвучили главе государства аспиранты Университета «Сириус» Андрей Бровин и Илья Ларин.

«Строительство первой очереди лабораторного комплекса Университета «Сириус» завершили в сентябре 2022 года. Партнером комплекса выступает компания «ФосАгро». Его общая площадь составляет более 7 500 кв. метров. Ресурсные центры комплекса доступны студентам и ученым «Сириуса», а также академическим и индустриальным партнерам Университета. Вся инфраструктура задействована в образовательных программах подготовки одаренной молодежи», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Комплекс оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет проводить исследования в области наук о жизни. Ученые «Сириуса» изучают механизмы старения, ищут новые терапевтические мишени и подходы к созданию лекарств для персонифицированной медицины, создают новые сорта сельскохозяйственных культур, применяя технологии редактирования генома. В лабораториях можно разрабатывать и исследовать лекарственные препараты любой природы – от малых молекул до вирусных векторов для генной терапии", - сообщает пресс-службе «Сириуса». В настоящее время ведется проектирование второй очереди комплекса.

Ресурсный центр биоматериалов оснащен уникальным оборудованием для получения новых материалов на основе биосовместимых полимеров.

Ученые направления «Генная терапия» проводят в лабораториях исследования в области технологий создания рекомбинантных вирусных векторов необходимых для лечения онкологических и тяжелых наследственных заболеваний.

В Ресурсном центре медицинской химии ученые направления «Биотехнология» работают над препаратами против суперпатогенов что должно позволить сделать антибактериальную терапию более эффективной.

Фото предоставлены пресс-службой «Сириуса».


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Теги: 
Путин  Сириус  университет  наука  технологии  ученые 

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