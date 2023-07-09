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Другое     14.07.2023 07:39

ВОЗ сообщила о возможном канцерогенном эффекте подсластителя аспартам - Aspartame E951

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Теги:  Aspartame E951  аспартам  канцероген  ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

14 июля — Mossovetinfo.ru — Подразделение Всемирной организации здравоохранения по исследованию рака назвало один из самых распространенных в мире искусственных подсластителей — аспартам (Aspartame E951), используемый в том числе при производстве диетической Coca-Cola, “возможным канцерогеном”.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Женеве сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международного агентства по изучению рака (МАИР) и экспертного комитета по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Ссылаясь на "ограниченные доказательства" канцерогенности для человека, МАИР классифицировало аспартам как возможное канцерогенное вещество для человека", - отмечается в сообщении.

В свою очередь экспертный комитет по пищевым добавкам ФАО "подтвердил допустимое ежедневное потребление [этого вещества из расчета] 40 мг на 1 кг массы тела". ФАО, ведомство в рамках ВОЗ, заявило, что не изменит своих рекомендаций относительно того, сколько аспартама можно безопасно употреблять в день, заявив, что не было доказано, что это вещество всасывается в кровоток.

Обе структуры "провели независимые, но дополняющие друг друга исследования".

Эксперты и наблюдатели отмечают, что кажущиеся противоположными заявления МАИР и Объединенного комитета экспертов по пищевым добавкам — отдельных агентств в рамках управления здравоохранения Организации Объединенных Наций — несомненно, усилят вопросы о безопасности аспартама, который используется во всем, от диетической колы и зубной пасты до низкокалорийных фруктовых йогуртов и леденцов от кашля.

Канцероген — это любое вещество или излучение, которое способствует канцерогенезу (образованию рака). К химическим канцерогенам относят в том числе ряд пищевых добавок. Некоторые из них способны повреждать геном и нарушать клеточные метаболические процессы

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Теги: 
Aspartame E951  аспартам  канцероген  ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

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