13 мая. Mossovetinfo.ru – Юрий Семин по окончании сезона покинет пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив» сообщает telegram-канал «Ложа прессы».



У Семина заканчивается контракт, и руководство клуба приняло решение его не продлевать. При этом, сообщается, что 73-летнему специалисту предложат другую работу в структуре клуба.