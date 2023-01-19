Зеленский объяснил усталостью сторон «замедление боев» на Украине

19 января, Mossovetinfo.ru - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия в зоне проведения спецоперации (СВО - ред.) замедлились. Снижение интенсивности атак он объяснил усталостью сторон. Выступление лидера страны транслировали на сайте Всемирного экономического форума.



Украинского президента на форуме попросили рассказать о текущем положении дел в зоне боевых действий. Задавший вопрос журналист отметил, что сейчас ситуация больше похожа на тупиковую.



«Боевые действия действительно замедляются зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают <…>», — сказал Зеленский.



В то же время президент Украины заявил, что в Донбассе продолжаются ожесточенные бои.



В среду в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 150 человек.