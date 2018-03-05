11 фермеров из Москвы и Подмосковья привезут свои лучшие продукты на фестиваль «Мос/Еда!»

5 марта. Mossovetinfo.ru - Москву и Подмосковье на фестивале «Мос/Еда!» представят 11 фермерских хозяйств, производящих сыры и другие молочные продукты. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».



Посетителей авторскими версиями горгонзолы и бурраты, сырами с разнообразными специями, и, конечно, самыми популярными среди москвичей полутвердыми сырами.



Фестиваль «Мос/Еда!» пройдет в столице 17 и 18 марта. Посетители почти полутора тысяч площадок по всей Москве смогут не только приобрести свежие фермерские продукты, но и выбрать самые вкусные и качественные с тем, чтобы определить список товаров и регионов-поставщиков для будущих городских ярмарок.