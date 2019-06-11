11 июня. Mossovetinfo.ru – На пакетах с наркотиками, изъятых в ходе обыска квартиры журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК других людей, сообщает пресс-служба московского управления МВД.



Сообщается, что окончательные результаты экспертизы станут известный во второй половине дня вторника, 11 июня и сразу будут опубликованы.



Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что на изъятых пакетах отпечатков пальцев Голунова не обнаружено. Кроме того, ранее экспертиза не нашла следов наркотиков на руках журналиста.



Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией 6 июня. В его рюкзаке было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон. Впоследствии, при обыске в квартире Голунова был обнаружен кокаин. Сам журналист заявил, что наркотики ему были подброшены, а также о том, что в ходе задержания он был избит. Позднее Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.



В субботу, 8 июня Никулинский районный суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию и прокуратуре в задержании журналиста.



Задержание журналиста вызвало большой общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина дело под личный контроль взял глава столичного МВД Олег Баранов. Кроме того, Управление собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку действий полицейских при задержании Голунова.

