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Город (Москва и область)     11.06.2022 12:32

12 июня, в День России, вокруг Кремля будет ограничено движение

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Теги:  12 июня  День России  Кремль  движение  ограничение 

11 июня. Mossovetinfo.ru - Столичная Госавтоинспекция сообщила, что в связи с проведением 12 июня 2022 года праздничного концерта, посвященного Дню России, с 00.01 до 23.59 часов будет ограничено движение транспорта в районе Кремля. В сообщении отмечается, что движение транспорта ограничат «по улице Ильинка от Красной площади до Новой площади, улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, площади Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, улице Москворецкая от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста и Большому Москворецкому мосту».

ГИБДД просит «заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы».

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Карта места

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Теги: 
12 июня  День России  Кремль  движение  ограничение 

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