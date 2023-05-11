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Город (Москва и область)
13.05.2023, 00:52
13 мая ряд улиц в центре Москвы перекроют для мотопарада
13 мая - Mossovetinfo.ru - С 11.50 московского времени и до окончания мероприятия - мотопарада - будет временно закрыто дв...
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Город (Москва и область)
12.05.2023, 15:04
Изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 в мае - МЖД
12 мая - Mossovetinfo.ru - С 13 по 26 мая изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Моско...
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Город (Москва и область)
11.05.2023, 13:15
График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки
11 мая. Mossovetinfo.ru - Московские власти официально сообщили о сервисе проверки графика отключения горячей воды в 2...