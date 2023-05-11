будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. После прохождения мотоколонны движение будет сразу же открыто

13 мая - Mossovetinfo.ru - С 11.50 московского времени и до окончания мероприятия - мотопарада -. Об этом сообщает Депртранс города."Мотосезон откроется в Москве 13 мая, в этот день пройдет мотофестиваль с традиционным парадом - колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка Музеон", - отмечается в сообщении. Старт заезда - 12:00. Протяженность маршрута от проспекта Академика Сахарова до парка Музеон (1,5 круга) - 23,5 км.В связи с мероприятием с 23.30 12 мая до 15.00 13 мая закрыт проезд на улице Маши Порываевой. Также на этой улице и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой запрещена парковка до 21.00.1 Падонки Масква2 Iron Shadows MCC3 The Hooligans MC4 Harley-Davidson club Russia5 Пламенные сердца6 Wheels of Liberty MCC7 Volt Brazers8 Федерация СБ9 Marsians MCC10 Dark Spirits MC11 Life Members12 Indian Motorcycles Riders Group13 Мотобратство Архистратиг MCC14 Free Chapter15 Moscow 7 Hills16 Independent HOG Russia17 Harley-Davidson club VELES Russia18 HOG19 Valkyrie Riders20 Красная дружина21 Moscow Spyder Club