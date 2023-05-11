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Город (Москва и область)     13.05.2023 00:52

13 мая ряд улиц в центре Москвы перекроют для мотопарада

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Теги:  перекрытия  Москва  мотопарад  Садовое кольцо  мотофестиваль  Музеон  проспект Академика Сахарова 

13 мая - Mossovetinfo.ru - С 11.50 московского времени и до окончания мероприятия - мотопарада - будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. После прохождения мотоколонны движение будет сразу же открыто. Об этом сообщает Депртранс города.
"Мотосезон откроется в Москве 13 мая, в этот день пройдет мотофестиваль с традиционным парадом - колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка Музеон", - отмечается в сообщении. Старт заезда - 12:00. Протяженность маршрута от проспекта Академика Сахарова до парка Музеон (1,5 круга) - 23,5 км.

В связи с мероприятием с 23.30 12 мая до 15.00 13 мая закрыт проезд на улице Маши Порываевой. Также на этой улице и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой запрещена парковка до 21.00.

перекрытия, Москва, мотопарад, мотофестиваль 2023, Садовое кольцо, Академика Сахарова, Музеон
Итоги Жеребьевки:
1 Падонки Масква
2 Iron Shadows MCC
3 The Hooligans MC
4 Harley-Davidson club Russia
5 Пламенные сердца
6 Wheels of Liberty MCC
7 Volt Brazers
8 Федерация СБ
9 Marsians MCC
10 Dark Spirits MC
11 Life Members
12 Indian Motorcycles Riders Group
13 Мотобратство Архистратиг MCC
14 Free Chapter
15 Moscow 7 Hills
16 Independent HOG Russia
17 Harley-Davidson club VELES Russia
18 HOG
19 Valkyrie Riders
20 Красная дружина
21 Moscow Spyder Club

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Карта места

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Теги: 
перекрытия  Москва  мотопарад  Садовое кольцо  мотофестиваль  Музеон  проспект Академика Сахарова 

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