14 БПЛА, летевших на Москву, уничтожено ПВО днем - Собянин

14 марта — Mossovetinfo.ru — В период с 12:46 мск до 14:28 мск мэр Москвы Сергей Собянин в нескольких сообщениях в своих информационных каналах сообщил о том, что системой ПВО Минобороны уничтожены сбиты 14 БПЛА, летевших на Москву.



Сообщается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



В то же время пресс-служба Росавиации сообщила, что «Аэропорты Внуково, Домодедово – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».