 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     14.03.2026 14:42

14 БПЛА, летевших на Москву, уничтожено ПВО днем - Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
14 марта — Mossovetinfo.ru — В период с 12:46 мск до 14:28 мск мэр Москвы Сергей Собянин в нескольких сообщениях в своих информационных каналах сообщил о том, что системой ПВО Минобороны уничтожены сбиты 14 БПЛА, летевших на Москву.

Сообщается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В то же время пресс-служба Росавиации сообщила, что «Аэропорты Внуково, Домодедово – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru