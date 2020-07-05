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Город (Москва и область)     05.07.2020 10:17

15 станций МЦД находятся на стадиях строительства и реконструкции

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Теги:  МЦД  МЦД-1  МЦД-2  строительство  Сергей Собянин  Собянин 

5 июля. Mossovetinfo.ru – 15 станций Московских центральных диаметров (МЦД) на данный момент находятся на стадии строительства и реконструкции. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«За последнее время мы открыли и реконструировали около восемь станций. Еще 15 станций в работе: проектирование и реконструкция. Работа будет продолжаться», - сказал мэр Москвы.

В Москве на неделе были открыты две станции МЦД-1. Заработала новая станция Славянский бульвар, после реконструкции открылась станция Сетунь.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-1  МЦД-2  строительство  Сергей Собянин  Собянин 

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