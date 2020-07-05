5 июля. Mossovetinfo.ru – 15 станций Московских центральных диаметров (МЦД) на данный момент находятся на стадии строительства и реконструкции. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«За последнее время мы открыли и реконструировали около восемь станций. Еще 15 станций в работе: проектирование и реконструкция. Работа будет продолжаться», - сказал мэр Москвы.



В Москве на неделе были открыты две станции МЦД-1. Заработала новая станция Славянский бульвар, после реконструкции открылась станция Сетунь.