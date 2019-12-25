25 декабря. Mossovetinfo.ru – Открывшийся в апреле 2019 года флагманский центр занятости «Моя работа» проконсультировал и помог в поиске работы 183 тысячам москвичей, сообщается на портале mos.ru.



«Сегодня в банке данных центра занятости населения числится порядка 136 тысяч вакансий, из них 3974 — для людей с ограниченными возможностями, 1690 подходят для молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь. Большинство вакансий представлено организациями, работающими в сфере строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Центр «Моя работа» организует прямое знакомство соискателей с работодателями, развивает дистанционный сервис по подбору персонала, уделяет особое внимание трудоустройству инвалидов, а также реализует пилотную программу по профессиональному обучению людей предпенсионного возраста.