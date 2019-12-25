Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     25.12.2019 08:57

183 тысячи москвичей обратились в центр занятости «Моя работа» в 2019 году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  центр занятости "Моя работа"  трудоустройство 

25 декабря. Mossovetinfo.ru – Открывшийся в апреле 2019 года флагманский центр занятости «Моя работа» проконсультировал и помог в поиске работы 183 тысячам москвичей, сообщается на портале mos.ru.

«Сегодня в банке данных центра занятости населения числится порядка 136 тысяч вакансий, из них 3974 — для людей с ограниченными возможностями, 1690 подходят для молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь. Большинство вакансий представлено организациями, работающими в сфере строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Центр «Моя работа» организует прямое знакомство соискателей с работодателями, развивает дистанционный сервис по подбору персонала, уделяет особое внимание трудоустройству инвалидов, а также реализует пилотную программу по профессиональному обучению людей предпенсионного возраста.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
центр занятости "Моя работа"  трудоустройство 

Возврат к списку

Лента новостей

08:57 Город (Москва и область) 183 тысячи москвичей обратились в центр занятости «Моя работа» в 2019 году

08:36 Город (Москва и область) Новогодние фейерверки запустят в Москве с 33 точек

08:19 Происшествия Сбой в движении поездов произошел утром 25 декабря на фиолетовой линии метро

21:31 Общество Ракова сообщила о создании в Москве гостиницы для онкобольных детей из регионов

17:25 Общество В «Активном гражданине» определят программу экскурсий на московские предприятия в 2020 году

Актуальные материалы

07:58 Общество Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru