1-2 мая в Москве выпадет около половины от всего месячного объема осадков

30 апреля — Mossovetinfo.ru — За первых двое суток в Москве выпадет почти половина от всего месячного объема небесной влаги.



1-2 мая в Москве выпадет около половины от всего месячного объема осадков. 1-го Мая на Москву обрушится более трети от месячной нормы осадков, на севере Подмосковья – дождь со снегом, в ночь на 2-е мая и утром в столице ожидается мокрый снег! Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



В сообщении отмечается, что 1-го Мая с рассветом небо закроют плотные облака, начнутся обложные дожди высокой интенсивности с наибольшим количеством во второй половине дня и особенно вечером (за день выльется 18-23 мм – 2 ведра дождевой воды на метр площади или более трети от месячной нормы (точнее 38%), а утром - на севере Подмосковья (Клин, Дубна, Дмитров, Сергиев Посад) пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха не выше +7…+10, в Подмосковье +6…+11. Показания барометров будут падать и составят 740 мм рт. ст.



В ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням станут примешиваться заряды мокрого снега, температура воздуха составит всего 0…+5.



Облачная с прояснениями погода, местами дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 30 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



3 мая в Москве прогнозируется около 15 градусов, на юге Подмосковья – до 17 градусов, 4 мая температура повысится еще на 2 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.