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Город (Москва и область)     24.05.2025 09:15

1 июня в «Лужниках» отметят Всероссийский день футбола

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Теги:  Москва  Всероссийский день футбола  финал Кубка России по футболу  Ночь Московского спорта  31 мая  Собянин  спорт  Лужники 

24 мая — Mossovetinfo.ru — 1 июня в «Лужниках» отметят Всероссийский день футбола, сообщает в своем официальном канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Праздник завершится церемонией открытия финала Кубка России по футболу сезона 2024/2025 на Большой спортивной арене

Пройдёт серия профессиональных и любительских турниров, в которых примут участие больше 800 команд в различных возрастных категориях, и финал Кубка Московского спорта «Кожаный мяч». Праздник завершится церемонией открытия финала Кубка России по футболу сезона 2024/2025 на Большой спортивной арене.

31 мая в «Лужниках» отметят День Московского спорта. Здесь будет больше 20 тематических площадок с активностями. Для детей создадут зону с беговелами и развлечениями. В программе — мастер-классы, показательные выступления, турниры, Кубки Московского спорта по разным видам спорта, концерт, фан-встречи с известными спортсменами и артистами.

Продолжением праздника День Московского спорта станет Ночь Московского спорта. С 20:00 до 23:00 на 15 городских локациях пройдут показательные выступления звёздных спортсменов, соревнования за Ночные Кубки Московского спорта, автограф-сессии, открытые зоны для спортивных игр и массовые тренировки.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Всероссийский день футбола  финал Кубка России по футболу  Ночь Московского спорта  31 мая  Собянин  спорт  Лужники 

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