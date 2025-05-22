1 июня в «Лужниках» отметят Всероссийский день футбола

24 мая — Mossovetinfo.ru — 1 июня в «Лужниках» отметят Всероссийский день футбола, сообщает в своем официальном канале мэр Москвы Сергей Собянин.



Праздник завершится церемонией открытия финала Кубка России по футболу сезона 2024/2025 на Большой спортивной арене



Пройдёт серия профессиональных и любительских турниров, в которых примут участие больше 800 команд в различных возрастных категориях, и финал Кубка Московского спорта «Кожаный мяч». Праздник завершится церемонией открытия финала Кубка России по футболу сезона 2024/2025 на Большой спортивной арене.



31 мая в «Лужниках» отметят День Московского спорта. Здесь будет больше 20 тематических площадок с активностями. Для детей создадут зону с беговелами и развлечениями. В программе — мастер-классы, показательные выступления, турниры, Кубки Московского спорта по разным видам спорта, концерт, фан-встречи с известными спортсменами и артистами.



Продолжением праздника День Московского спорта станет Ночь Московского спорта. С 20:00 до 23:00 на 15 городских локациях пройдут показательные выступления звёздных спортсменов, соревнования за Ночные Кубки Московского спорта, автограф-сессии, открытые зоны для спортивных игр и массовые тренировки.