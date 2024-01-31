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Город (Москва и область)     01.02.2024 10:08

1 марта состоится конгресс об устойчивом развитии городов Urban ESG

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Теги:  устойчивое развитие  Москва  конгресс  урбанфорум 

1 февраля — Mossovetinfo.ru — Конгресс Urban ESG «Городская повестка устойчивого развития» состоится 1 марта в конгресс-холле отеля The Carlton Moscow. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Мероприятие соберет на одной площадке представителей власти, федеральных институтов развития, консалтинговых и других компаний, участвующих в процессах устойчивого развития городской среды, для обмена опытом и создания партнерств», - отметил Сергей Лёвкин.

Конгресс организован Департаментом градостроительной политики города Москвы, Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы, а также АНО «Московский урбанистический форум».

«Москва имеет богатый опыт по внедрению повестки устойчивого развития в градостроительную и экономическую политику. И АНО «Московский урбанистический форум» посчитала важным создать площадку для диалога сторон, заинтересованных в выработке лучших стратегий. Участники конгресса также смогут ознакомиться с актуальной ESG-повесткой столицы и представить проекты, реализуемые в настоящее время в Москве и других городах России в этом направлении», - сказал генеральный директор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров.

Среди запланированных к обсуждению тем такие важные составляющие московской ESG-повестки, как введение ESG-сертификации, «Климатический рейтинг городов мира», интеграция МСП в ESG-повестку, федеральные инициативы и региональные программы в сфере устойчивого развития, социальные инвестиции бизнеса, проекты в сфере климата, в том числе приоритетные направления работы Правительства Москвы в сфере экологии и климата. Участники конгресса также рассмотрят наиболее актуальные ESG-практики, которые впоследствии могут внедряться в городские управленческие решения.

Таким образом, конгресс поможет выявить наиболее эффективные способы и инструменты для приведения градостроительной и экономической политики мегаполисов в соответствии с принципами устойчивого развития. По итогам мероприятия будет подготовлен и опубликован аналитический отчет о ключевых идеях и актуальных тенденциях по внедрению принципов ESG в городское планирование и управление развитием территорий.

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Теги: 
устойчивое развитие  Москва  конгресс  урбанфорум 

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