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Город (Москва и область)     16.06.2022 10:41

1 ребенок погиб и 326 детей получили ранения за 5 месяцев на дорогах Москвы

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Теги:  Москва  ГИБДД  ДТП  дети 

16 июня. Mossovetinfo.ru - По итогам 5 месяцев текущего года на дорогах столицы зарегистрировано 306 дорожных аварий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 1 ребенок погиб и 326 детей получили ранения, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В сообщении отмечается:
В большей степени дети становились участниками ДТП в качестве пешеходов – 56%.
Наибольшее количество ДТП с участием детей-пешеходов зарегистрировано в возрастной категории 10-12 лет. Кроме того, чаще всего риском попадания в дорожные происшествия подвергались мальчики, в возрасте 11 лет.
Основными нарушениями среди юных участников дорожного движения стали: переход проезжей части в неустановленном для перехода месте; нарушение требований сигналов светофора; переход проезжей части вне пешеходного перехода; неожиданный выход из-за стоящего транспорта.

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Карта места

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Теги: 
Москва  ГИБДД  ДТП  дети 

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