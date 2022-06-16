1 ребенок погиб и 326 детей получили ранения за 5 месяцев на дорогах Москвы

16 июня. Mossovetinfo.ru - По итогам 5 месяцев текущего года на дорогах столицы зарегистрировано 306 дорожных аварий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 1 ребенок погиб и 326 детей получили ранения, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.



В сообщении отмечается:

В большей степени дети становились участниками ДТП в качестве пешеходов – 56%.

Наибольшее количество ДТП с участием детей-пешеходов зарегистрировано в возрастной категории 10-12 лет. Кроме того, чаще всего риском попадания в дорожные происшествия подвергались мальчики, в возрасте 11 лет.

Основными нарушениями среди юных участников дорожного движения стали: переход проезжей части в неустановленном для перехода месте; нарушение требований сигналов светофора; переход проезжей части вне пешеходного перехода; неожиданный выход из-за стоящего транспорта.