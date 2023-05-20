20 мая — Mossovetinfo.ru — 20-21 мая, а также 27-28 мая, будет закрыт участок метро между станциями «Савеловская» и «Боровицкая», а с 20 мая по 9 июня - закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар».Пассажиров попросили выбирать альтернативные маршруты заранее.Также с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станций «Чеховская» и «Цветной бульвар». Станции продолжат работать, на них можно сделать пересадку с «Тверской», «Пушкинской» и «Трубной».