Другие материалы
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Город (Москва и область)
20.05.2023, 07:14
20-21 мая закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» - схема объезда
20 мая — Mossovetinfo.ru — 20-21 мая, а также 27-28 мая, будет закрыт участок метро между станциями «Савеловская» и «Борови...
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Город (Москва и область)
18.05.2023, 08:59
20 и 21 мая 2023 года на ряде улиц в центре Москвы временно закроют Садовое кольцо и ряд улиц для транспорта - ЦОДД - схемы перекрытий
18 мая — Mossovetinfo.ru — 20 и 21 мая на ряде улиц в центре Москвы временно закроют Садовое кольцо и ряд улиц для трансп...
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Город (Москва и область)
17.05.2023, 06:37
На МЦД-2 и Рижском направлении приостановлено движение
17 мая - Mossovetinfo.ru - На D2 (МЦД-2) и Рижском направлении приостановлено движение в сторону области из-за остановки с...