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Город (Москва и область)     20.05.2023 07:14

20-21 мая закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» - схема объезда

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Теги:  метро  «Савеловская» и «Боровицкая»  «Менделеевская»  «Чеховская»  «Цветной бульвар»  схема объезда 

20 мая — Mossovetinfo.ru — 20-21 мая, а также 27-28 мая, будет закрыт участок метро между станциями «Савеловская» и «Боровицкая», а с 20 мая по 9 июня - закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар».
Пассажиров попросили выбирать альтернативные маршруты заранее.
20, 21, 27, 28 мая, метро, Савеловская, Боровицкая, участок, закрытие, схема объезда
Также с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станций «Чеховская» и «Цветной бульвар». Станции продолжат работать, на них можно сделать пересадку с «Тверской», «Пушкинской» и «Трубной».

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Карта места

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Теги: 
метро  «Савеловская» и «Боровицкая»  «Менделеевская»  «Чеховская»  «Цветной бульвар»  схема объезда 

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