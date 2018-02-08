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Город (Москва и область)
08.02.2018, 16:41
24 месяца подряд в Москве растет индекс промышленного производства
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей столицы прибавил в 2017 году прибавил 1,5 %, «даже несмотря на снижение производства нефтепродуктов Московским...
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Город (Москва и область)
08.02.2018, 16:06
16 февраля в Солнечногорске пройдут публичные слушания по проекту обхода «Ленинградки»
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Проект планировки и межевания территории для размещения обходного участка автодороги федеральной трассы М-10 (Ленинградского шоссе) в Солнечногорске представлен на публ...
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Город (Москва и область)
08.02.2018, 15:26
С Днем российской науки поздравил москвичей председатель МГД Шапошников
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - С Днем российской науки поздравил 8 февраля москвичей председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-центре Мосгордумы. Крупнейший ...