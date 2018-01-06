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Город     06.01.2018 10:46

21 парк Москвы подготовил на Рождество праздничную программу

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Теги:  Москва  Рождество  парк  праздник  программа 

6 января. Mossovetinfo.ru - 21 московский парк подготовил праздничные программы на Рождество, сообщает оргкомитет цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Праздничная программа подготовлена на Рождество в 21 столичном парке. 7 января мероприятия начнутся 12:00 и продлятся целый день», - сообщили в оргкомитете.

Праздничные программы пройдут в парке Горького, в парке Победы на Поклонной горе, в парке Кузьминки, Таганском парке и других.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Рождество  парк  праздник  программа 

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