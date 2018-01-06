21 парк Москвы подготовил на Рождество праздничную программу

6 января. Mossovetinfo.ru - 21 московский парк подготовил праздничные программы на Рождество, сообщает оргкомитет цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».



«Праздничная программа подготовлена на Рождество в 21 столичном парке. 7 января мероприятия начнутся 12:00 и продлятся целый день», - сообщили в оргкомитете.



Праздничные программы пройдут в парке Горького, в парке Победы на Поклонной горе, в парке Кузьминки, Таганском парке и других.