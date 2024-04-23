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В мире     26.04.2024 09:07

Глава МИД КНР провел переговоры с госсекретарем США

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Теги:  Китай  США  МИД  Госдеп  переговоры  развитие  красные линии 

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу в Пекине провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, - сообщает Синьхуа.

Ван И, являющийся также членом Политбюро ЦК КПК, подтвердил последовательность подхода китайской стороны, отметив, что Китай неизменно рассматривает и развивает китайско-американские отношения с точки зрения мирового видения построения сообщества единой судьбы человечества.

Китайская позиция всегда была последовательной, заявил Ван И, добавив, что Китай придерживается принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, стремясь к развитию стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений.

По словам Ван И, требования Китая также остаются последовательными. Китай всегда выступает за уважение ключевых интересов друг друга, требует от американской стороны не вмешиваться во внутренние дела Китая, не подавлять развитие Китая и не переступать «красную линию» китайской стороны, когда речь идет о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая.

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Теги: 
Китай  США  МИД  Госдеп  переговоры  развитие  красные линии 

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