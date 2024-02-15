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20.02.2024, 10:05
23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной - Собянин
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Парковка на всех улицах Москвы 23 и 24 февраля будет бесплатной. Об этом мэр столицы Серг...
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16.02.2024, 07:28
Оттепель придет в Москву на выходных с мокрым снегом и моросью
16 февраля — Mossovetinfo.ru — Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель, к...
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Город (Москва и область)
15.02.2024, 09:09
В январе ипотечный рынок Москвы показал рост +11% в годовом выражении – Росреестр
15 февраля — Mossovetinfo.ru — В январе 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7 854 договора ипоте...