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Город (Москва и область)     20.02.2024 10:05

23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной - Собянин

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Теги:  парковки  тариф  шлагбаум  Собянин 

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Парковка на всех улицах Москвы 23 и 24 февраля будет бесплатной. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной. 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 ₽ в час», — написал мэр.

Он добавил, что парковки со шлагбаумами в указанные дни будут работать по обычным тарифам.

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Теги: 
парковки  тариф  шлагбаум  Собянин 

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