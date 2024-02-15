23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной - Собянин

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Парковка на всех улицах Москвы 23 и 24 февраля будет бесплатной. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.



«В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной. 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 ₽ в час», — написал мэр.



Он добавил, что парковки со шлагбаумами в указанные дни будут работать по обычным тарифам.