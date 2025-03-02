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Город (Москва и область)
10.03.2025, 07:56
240 новых исторических QR-указателей появится в Москве ко Дню Победы
10 марта — Mossovetinfo.ru — 240 новых QR-указателей появится в российской столице в преддверии Дня Победы, они помогут ...
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Город (Москва и область)
04.03.2025, 16:11
Воздух в Москве прогреется 7 марта до плюс 7–9 градусов
4 марта — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 7 марта, воздух в Москве прогреется до плюс 7–9 градусов и к концу текущей недел...
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Город (Москва и область)
02.03.2025, 10:16
Менять зимнюю резину на летнюю пока не рекомендуется - синоптик
2 марта — Mossovetinfo.ru — Жителям столичного региона пока не стоит менять автомобильные шины с зимних на летние по...