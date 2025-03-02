240 новых исторических QR-указателей появится в Москве ко Дню Победы

10 марта — Mossovetinfo.ru — 240 новых QR-указателей появится в российской столице в преддверии Дня Победы, они помогут пройти к 30 историческим объектам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.



«В этом году ко Дню Победы 240 новых городских указателей укажут кратчайший путь к 30 объектам. Наведя камеру телефона на QR-код, можно будет узнать биографию героя или историю памятного места», - сообщил мэр Москвы.



Историко-патриотическую навигацию на улицах Москвы мы московские власти начали размещать пять лет назад, в преддверии 75-летия Победы. На тот период в центре и жилых районах было установлено 11 139 городских указателей, указывающих кратчайший путь к школам, поликлиникам, музеям и другим общественным зданиям Москвы. За прошедшее время в столице установлено еще несколько сотен городских указателей, дополненных QR – кодами, и ведущим к домам, связанным с историей и героями военных лет. Также в минувшем году в историческую навигацию включили путешественников: географов, антропологов, ботаников и других выдающихся людей.



Новые указатели на Поклонной горе помогут пройти к памятнику военным морякам, которые погибли в битве под Москвой 1941-1942 гг., а также к музею победы "Г.О.Р.А" и другим объектам.



Фото: личный блог С.Собянина