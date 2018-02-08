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Город (Москва и область)     08.02.2018 16:41

24 месяца подряд в Москве растет индекс промышленного производства

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Теги:  Москва  производство  промышленность  рост  промпроизводство  политика  власть  эффективность  Сергунина  Ефимов 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей столицы прибавил в 2017 году прибавил 1,5 %, «даже несмотря на снижение производства нефтепродуктов Московским НПЗ, остановленным в первой половине 2017 года на плановый ремонт», - сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Рост индекса власти объясняют активной реализацией новой промышленной политики. «Благодаря активной реализации новой промышленной политики рост индекса промпроизводства в Москве продолжается уже 24 месяца подряд», – приводит пресс-службаслова заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

По информации министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова, роста производства электрического и распределительного оборудования составил 97 % по сравнению с 2016 годом, красок и лаков – 37 %, пластиковых труб разного диаметра – 31 %, радиаторов – 10 %.

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Теги: 
Москва  производство  промышленность  рост  промпроизводство  политика  власть  эффективность  Сергунина  Ефимов 

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