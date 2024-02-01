2 февраля в Москву вернулись ярмарки выходного дня - адресный перечень

2 февраля — Mossovetinfo.ru — 2 февраля, в столицу вернулись ярмарки выходного дня. На 23 площадках москвичи смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары по пятницам, субботам и воскресеньям. ИА МОССОВЕТ публикует Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2024 год.



В этом году ярмарки в Москве впервые начали свою работу не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными. В зимний период для ярмарок оборудовали крытые и отапливаемые павильоны. Их размещают рядом со станциями метро, на участках без автомобильных дорог, чтобы не создавать препятствий движению транспорта.



Первая торговая сессия пройдет с 2 февраля по 21 апреля. Среди участников распределят 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах столицы. Заявки на участие принимали до 19 января включительно на портале мэра. Электронная услуга по предоставлению мест на ярмарке выходного дня появилась более 10 лет назад.



В 2024 году режим работы ярмарок выходного дня с 8:00 до 20:00





Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2024 год.



ЦАО

Пресненский район, ул. 1905 года, вл. 4



САО

Дмитровский район, Пересечение Коровинского шоссе и ул. Ангарская

Савеловский район, Ст. Петровско-Разумовский пр., вл. 1/23





СВАО

Бибирево, ул. Лескова, вл. 14

Свиблово, ул. Снежная, вл. 18





ВАО

Восточное Измайлово, Измайловский проспект, вл. 91

Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 60

Гольяново, ул. Хабаровская, вл. 12/23

Ивановское, ул. Молостовых, вл. 13, к. 1

Новогиреево, Зеленый пр-т, вл. 22

Преображенское, ул. Просторная, вл. 8







ЮВАО

Выхино-Жулебино,ул. Ферганская, вл. 17

Печатники, ул. Шоссейная, вл. 4

Рязанский, ул. Зарайская, вл. 35

Рязанский, ул. 1-ая Новокузьминская, вл. 21, к.1 (напротив)

Текстильщики, Волгоградский пр-кт, вл. 73



ЮАО

Нагатинский затон, ул. Новинки, вл. 31





ЮЗАО

Обручевский, ул. Академика Челомея, вл. 8, к. 1

Южное Бутово, пересечение ул. Академика Семёнова с ул. Академика Понтрягина





ЗАО

Кунцево, ул. Академика Павлова, вл. 11

Очаково-Матвеевское, ул. Наташи Ковшовой, вл. 10





СЗАО

Хорошево-Мневники, пр-т Маршала Жукова, вл. 24





ТиНАО

п. Рязановское, поселок Знамя Октября, площадь перед ДК "Пересвет"