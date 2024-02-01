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Город (Москва и область)     02.02.2024 08:00

2 февраля в Москву вернулись ярмарки выходного дня - адресный перечень

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Теги:  Москва  ярмарки выходного дня  адресный перечень 

2 февраля — Mossovetinfo.ru — 2 февраля, в столицу вернулись ярмарки выходного дня. На 23 площадках москвичи смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары по пятницам, субботам и воскресеньям. ИА МОССОВЕТ публикует Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2024 год.

В этом году ярмарки в Москве впервые начали свою работу не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными. В зимний период для ярмарок оборудовали крытые и отапливаемые павильоны. Их размещают рядом со станциями метро, на участках без автомобильных дорог, чтобы не создавать препятствий движению транспорта.

Первая торговая сессия пройдет с 2 февраля по 21 апреля. Среди участников распределят 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах столицы. Заявки на участие принимали до 19 января включительно на портале мэра. Электронная услуга по предоставлению мест на ярмарке выходного дня появилась более 10 лет назад.

В 2024 году режим работы ярмарок выходного дня с 8:00 до 20:00


Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2024 год.

ЦАО
Пресненский район, ул. 1905 года, вл. 4

САО
Дмитровский район, Пересечение Коровинского шоссе и ул. Ангарская
Савеловский район, Ст. Петровско-Разумовский пр., вл. 1/23


СВАО
Бибирево, ул. Лескова, вл. 14
Свиблово, ул. Снежная, вл. 18


ВАО
Восточное Измайлово, Измайловский проспект, вл. 91
Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 60
Гольяново, ул. Хабаровская, вл. 12/23
Ивановское, ул. Молостовых, вл. 13, к. 1
Новогиреево, Зеленый пр-т, вл. 22
Преображенское, ул. Просторная, вл. 8



ЮВАО
Выхино-Жулебино,ул. Ферганская, вл. 17
Печатники, ул. Шоссейная, вл. 4
Рязанский, ул. Зарайская, вл. 35
Рязанский, ул. 1-ая Новокузьминская, вл. 21, к.1 (напротив)
Текстильщики, Волгоградский пр-кт, вл. 73

ЮАО
Нагатинский затон, ул. Новинки, вл. 31


ЮЗАО
Обручевский, ул. Академика Челомея, вл. 8, к. 1
Южное Бутово, пересечение ул. Академика Семёнова с ул. Академика Понтрягина


ЗАО
Кунцево, ул. Академика Павлова, вл. 11
Очаково-Матвеевское, ул. Наташи Ковшовой, вл. 10


СЗАО
Хорошево-Мневники, пр-т Маршала Жукова, вл. 24


ТиНАО
п. Рязановское, поселок Знамя Октября, площадь перед ДК "Пересвет"

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Теги: 
Москва  ярмарки выходного дня  адресный перечень 

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