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Город (Москва и область)     07.10.2026 11:28

В Москве открылась регистрация на международный марафон по разработке видеоигр – заммэра

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Теги:  видеоигры  разработка  марафон  «Москва – Китай»  Москва  Сколково  Собянин  Сергунина  кластер видеоигр 

07 октября — Mossovetinfo.ru — До 5 ноября от команд из нескольких человек принимаются заявки на международный марафон по разработке видеоигр «Москва – Китай», сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

Приглашаются столичные разработчики видеоигр, художники и саунд-дизайнеры.

«Марафон даст возможность специалистам из двух стран пообщаться, обсудить разные подходы в создании игр и наладить профессиональные контакты», – сообщила Сергунина.

Сообщается, что в течение трех дней команды будут разрабатывать прототип игры на заданную тему, а затем презентуют результаты жюри и потенциальным инвесторам.

Участники из Китая присоединятся к мероприятию в онлайн-формате.

Международный марафон «Москва – Китай» пройдет с 28 по 30 ноября в Московском кластере видеоигр и анимации.

В Московском кластере видеоигр и анимации есть все необходимое для создания контента мирового уровня. Кластер открыли в ноябре 2025 года.

В 2024 году мэр Москвы Сергей Собянин, предваряя открытие кластера видеоигр, отметил, что «инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Также кластер станет постоянной площадкой для общения представителей индустрии — здесь будут проходить конференции».

В распоряжении резидентов кластера видеоигр – студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, образовательный лекторий, киберспортивная арена, выставочные пространства. Сегодня здесь работает уже 70 компаний, а в их портфеле более 250 проектов.

Это первая очередь нового креативного кластера в инновационном центре «Сколково», а недавно запустили вторую – Кластер медиатехнологий.

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Карта места

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Теги: 
видеоигры  разработка  марафон  «Москва – Китай»  Москва  Сколково  Собянин  Сергунина  кластер видеоигр 

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