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Город (Москва и область)     08.10.2026 09:46

Собянин: Программа реновации – важнейший социальный проект Москвы

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Теги:  Москва  жилье  архитектура  реновация  программа  Собянин 

08 октября — Mossovetinfo.ru — Программа реновации – важнейший социальный проект Москвы, реализация программы формирует новый облик районов Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

«Программа реновации – важнейший социальный проект Москвы, в рамках которого в комфортное жилье переедет около миллиона жителей нашего города. И одновременно – это крупнейший градостроительный проект, который сформирует облик районов Москвы на многие-многие десятилетия. Качество городской среды, архитектура новых домов – это вопросы, которым мы уделяем самое пристальное внимание. Причем с каждым новым проектом стараемся сделать его лучше, чем делали до сих пор», – сказал Собянин.

Всего в действующую программу, утвержденную в августе 2017 года, включено 5176 жилых зданий, свыше 1300 из которых уже полностью расселили, сообщили в конце сентября нынешнего года московские власти.

Больше всего домов расселили на востоке Москвы — 233 здания. На втором месте Юго-Восточный административный округ столицы — 199 домов, а на третьем Западный — 155 жилых зданий.

Расселенные по программе реновации дома демонтируют по современной технологии «умный снос». Она отличается экологичностью и позволяет заметно уменьшить воздействие шума и пыли на окружающую среду. Все отходы строительного производства тщательно сортируют и направляют на повторное использование.

В марте 2026 года мэр столицы Сергей Собянин объявил, что Москва оптимизирует расходы бюджета с сохранением всех социальных обязательств. Подчеркивалось, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие будут проведены в запланированные сроки.

В 2020 году московские власти опубликовали этапы переселения по программе реновации.

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Теги: 
Москва  жилье  архитектура  реновация  программа  Собянин 

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