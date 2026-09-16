Двухлетнюю девочку, проглотившую более 250 магнитных шариков, спасли московские врачи

08 октября — Mossovetinfo.ru — Московские врачи из Морозовской больницы спасли двухлетнюю девочку, проглотившую более 250 магнитных шариков за раз, сообщил столичный департамент здравоохранения.



«Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов за раз - ее спасли московские врачи», - говорится в сообщении.



Также сообщится, что родители привезли дочку в Морозовскую больницу с сильным кашлем. Рентген показал, что девочка проглотила более 250 магнитных шариков.



«Действовать нужно было быстро... Врачи через пищевод достали все магниты из желудка с помощью специальных эндоскопических инструментов - «ловушек» и «корзинок», - отмечается в сообщении.