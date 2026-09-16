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08.10.2026, 10:12
Двухлетнюю девочку, проглотившую более 250 магнитных шариков, спасли московские врачи
08 октября — Mossovetinfo.ru — Московские врачи из Морозовской больницы спасли двухлетнюю девочку, проглотившую бол...
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Происшествия
05.10.2026, 11:58
Лихачёв: ВСУ ночью атаковали сразу два объекта ЗАЭС
5 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 5 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум объектам Запорожско...
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Происшествия
16.09.2026, 10:42
ФАС РФ выявила «дорожный картель» более чем на 8,7 млрд руб
16 сентября — Mossovetinfo.ru — Выявлен «дорожный картель» на сумму более 8,7 миллиарда рублей, сообщили в Федеральна...