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Происшествия     08.10.2026 10:12

Двухлетнюю девочку, проглотившую более 250 магнитных шариков, спасли московские врачи

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Теги:  Москва  здравоохранение  эффективность  Морозовская больница  магнит  ребенок 

08 октября — Mossovetinfo.ru — Московские врачи из Морозовской больницы спасли двухлетнюю девочку, проглотившую более 250 магнитных шариков за раз, сообщил столичный департамент здравоохранения.

«Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов за раз - ее спасли московские врачи», - говорится в сообщении.

Также сообщится, что родители привезли дочку в Морозовскую больницу с сильным кашлем. Рентген показал, что девочка проглотила более 250 магнитных шариков.

«Действовать нужно было быстро... Врачи через пищевод достали все магниты из желудка с помощью специальных эндоскопических инструментов - «ловушек» и «корзинок», - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Москва  здравоохранение  эффективность  Морозовская больница  магнит  ребенок 

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