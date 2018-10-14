14 октября. Mossovetinfo.ru – 332 вагона для поезда «Москва» уже закуплено в столице в 2018 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергшей Собянин.



«До января придут еще 166, а в следующем году – 552», - написал Собянин.



Мэр столицы отметил, что поезд «Москва» более комфортный и вместительный, с удобным сквозным проходом.