19 мая. Mossovetinfo.ru – По данным на середину дня вторника, 19 мая, 97% пассажиров московского метро соблюдают масочный режим, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.



Кроме того, 86% пассажиров метро используют перчатки.



В Москве с 12 мая вступил в силу режим обязательного использования масок и перчаток в общественных местах и при поездках на общественном транспорте.



Носить маски и перчатки граждане обязаны при посещении магазинов, торговых центов, а также при поездках на общественном транспорте, в том числе на такси.