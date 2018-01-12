Рособрнадзор приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности Московской академии экономики и права. Информация об этом размещена в официальном микроблоге Рособрнадз...

Пассажиры московского метро оставили в поездах и на станциях 159 предметов во время новогодних праздников. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter. Речь идет о детск...