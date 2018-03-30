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Город (Москва и область)     30.03.2018 23:03

418 детей обратились к врачам в Волоколамске из-за выброса газа на мусорном полигоне

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Теги:  Московская область  Волоколамск  Ядрово  сероводород  ПДК  превышение  дети  отравление  Роспотребнадзор  СПЧ 

30 марта. Mossovetinfo.ru - С 21 по 29 марта 418 детей и 101 взрослый обратились к врачам за помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на мусорном полигоне. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук на совете депутатов Волоколамского района, сообщает РБК.

«Сейчас на стационарном лечении находятся 10 детей, остальные выписаны домой», - сообщили в Минздраве Московской области.

В то же время, Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека получил ответ Роспотребнадзора об экологической обстановке вблизи полигона твердых бытовых отходов «Ядрово», который расположен в Волоколамском районе Московской области.
По данным ведомства, по результатам исследований на ул. Возмище и ул. Озерная г. Волоколамска выявлены превышения гигиенических нормативов (ПДК) по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе от 1,5 до 2,5 раз.

«На территории г. Волоколамска находятся 9 школ и 8 дошкольных образовательных учреждений. По данным Министерства здравоохранения Московской области на 21.00 ч 21 марта 2018 года в приемное отделение ЦРБ г. Волоколамска обратилось 76 детей (в сопровождении взрослых), учащиеся СОШ № 1 и № 2, Пороховской СОШ, Привокзальной СОШ, МДОУ № 9. Основными жалобами при обращении были головная боль, головокружение, тошнота», - сообщается в письме Роспотребнадзора в СПЧ.

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Теги: 
Московская область  Волоколамск  Ядрово  сероводород  ПДК  превышение  дети  отравление  Роспотребнадзор  СПЧ 

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