47 тыс. нарушений режима самоизоляции зафиксировано в Москве

13 мая, Mossovetinfo.ru - В Москве с начала распространения COVID-19 было зафиксировано почти 47 тыс. нарушений режима самоизоляции, за последние сутки - 1 тыс. 79 нарушений. Об этом в среду сообщили представители московских властей.



Напомним, что в Москве больные больные коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме или без симптомов, могут проходить лечение на дому. При этом, им вручается предписание о необходимости соблюдения карантина.