21 марта. Mossovetinfo.ru – Пятьдесят детей обратились с жалобами на плохое самочувствие к врачам в Волоколамске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.



50 детей из разных школ города обратились в Волоколамскую центральную районную больницу. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований



Ранее в местной администрации сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа. Оперативный штаб с ночи работает на полигоне. Выявлен и ликвидирован источник газа. При этом врачи заявили, что не связывают жалобы детей с произошедшим на полигоне.