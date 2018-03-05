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Город (Москва и область)     05.03.2018 10:00

6 и 7 марта станут самыми морозными в Москве в XXI веке

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Теги:  синоптики  погода 

5 марта. Mossovetinfo.ru - 6 и 7 марта станут самыми морозными в Москве в XXI веке. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос»

Утром во вторник и среду показания термометров понизятся до -17…-19°. В дневные часы воздух сможет прогреться лишь до январских -6…-8°.

Обычно в это время года в Москве на 10° теплее. Ниже -15° столбики термометров опускаются раз в 7 лет, ниже -20° – почти в 2 раза реже.

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Карта места

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Теги: 
синоптики  погода 

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