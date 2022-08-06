7 августа в Московском регионе ожидаются грозы с ливнем, градом и сильным ветром

6 августа. Mossovetinfo.ru - 7 августа, с 11:00 до конца суток, в Московском регионе ожидаются грозы с ливнем, градом и сильным ветром, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду, сообщает МЧС.



Жителям региона рекомендовали переждать непогоду дома или в укрытии.