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Город (Москва и область)     06.08.2022 23:03

7 августа в Московском регионе ожидаются грозы с ливнем, градом и сильным ветром

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Теги:  Москва  Московская область  погода  МЧС 

6 августа. Mossovetinfo.ru - 7 августа, с 11:00 до конца суток, в Московском регионе ожидаются грозы с ливнем, градом и сильным ветром, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду, сообщает МЧС.

Жителям региона рекомендовали переждать непогоду дома или в укрытии.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  МЧС 

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