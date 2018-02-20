800 квартир предоставят за три года медработникам Подмосковья по программе «Социальная ипотека»

20 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По программе «Социальная ипотека», которая реализуется в Московской области с 2016 года, в ближайшие три года планируется предоставить 800 квартир для медицинских сотрудников. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.



В 2017 году, по словам Забраловой, медработникам по этой программе предоставили 290 квартир, а в 2016 - около 260.



Напомним, что, выступая 15 февраля с ежегодным обращениям к жителям Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил «всех врачей и особенно 5 тысяч специалистов, которые откликнулись на наш призыв и приехали в Подмосковье, остались здесь работать».

«Пожалуй, главный вызов на сегодня – это дефицит врачей, преимущественно терапевтов и педиатров. Прошу правительство области проработать вопрос увеличения зарплаты терапевтам и педиатрам, которых нам особенно не хватает. А главам поручаю вместе с Минздравом найти врачей и предоставить им жильё», - сказал в своем выступлении Воробьев.