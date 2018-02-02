8 февраля власти Подмосковья проведут тематический прием граждан по вопросам ЖКХ

02 февраля. Mossovetinfo.ru - Восьмого февраля в Подмосковье, согласно утвержденному губернатором Московской области графику проведения в 2018 году тематических приемов граждан, жители смогут посетить приемные различных региональных ведомств по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщает администрация губернатора Московской области.



Прием жителей пройдет также в Госжилинспекции Московской области, в органах местного самоуправления муниципальных образований и общественных приемных исполнительных органов государственной власти Подмосковья в муниципалитетах, - сообщает правительство Московской области.