8 сентября - заключительный день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму

8 сентября — Mossovetinfo.ru — Сегодня, 8 сентября – последний день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино



Онлайн-голосование продолжается на прерываясь с 8 утра пятницы, 6 сентября.



Те, кто ещё не проголосовал, могут сделать свой выбор сегодня онлайн или на участке до 20:00.



Общественный штаб Общественной палаты Москвы обращает внимание: Если избиратель по уважительной причине не смог подать заявку до 2 сентября на голосование традиционным способом, бумажным бюллетенем, но хочет проголосовать именно «бумагой», такую возможность ему могут предоставить по решению избирательной комиссии.