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Город (Москва и область)     08.09.2024 10:35

8 сентября - заключительный день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму

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Теги:  Мосгордума  выборы  8 сентября  бумажный бюллетень 

8 сентября — Mossovetinfo.ru — Сегодня, 8 сентября – последний день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино

Онлайн-голосование продолжается на прерываясь с 8 утра пятницы, 6 сентября.

Те, кто ещё не проголосовал, могут сделать свой выбор сегодня онлайн или на участке до 20:00.

Общественный штаб Общественной палаты Москвы обращает внимание: Если избиратель по уважительной причине не смог подать заявку до 2 сентября на голосование традиционным способом, бумажным бюллетенем, но хочет проголосовать именно «бумагой», такую возможность ему могут предоставить по решению избирательной комиссии.

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Теги: 
Мосгордума  выборы  8 сентября  бумажный бюллетень 

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