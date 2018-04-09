«Аэроэкспресс» в Москве будет работать до трех часов ночи в дни матчей ЧМ-2018

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Время работы «Аэроэкспресса» в столице продлят до трех часов ночи в дни проведения вечерних матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров, которого цитирует АГН «Москва».



«Максимальное увеличение пассажиропотока предполагается по направлению аэропорт «Шереметьево»-Белорусский вокзал. Далее - аэропорт «Домодедово»-Павелецкий вокзал», - сказал Федоров.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня до 15 июля на 12 стадионах к 11 городах России. В Москве пройдут 12 матчей: 7 на стадионе «Лужники» и 5 на стадионе «Спартак».