21 ноября. Mossovetinfo.ru – С 21 ноября аэроэкспрессы до аэропорта Шерметьево начали курсировать от станции Одинцово, сообщается на официальном сайте «Аэроэкспресса».



От станции Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут следовать с остановками на платформах Баковка, Инновационный центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево, Фили, Тестовская и Беговая. Далее, от Белорусского вокзала до Шереметьево поезда будут следовать в режиме экспресса с остановками на Савеловском вокзале и платформе Окружная.



На маршруте аэроэкспресса Одинцово – Шереметьево уже запущено несколько двухэтажных поездов, до конца года их количество будет увеличено. Ранее в компании «Аэроэкспресс» сообщили, что всего на маршруте будет запущено 40 пар поездов.