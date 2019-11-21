21 ноября. Mossovetinfo.ru – С 21 ноября аэроэкспрессы до аэропорта Шерметьево начали курсировать от станции Одинцово, сообщается на официальном сайте «Аэроэкспресса».
От станции Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут следовать с остановками на платформах Баковка, Инновационный центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево, Фили, Тестовская и Беговая. Далее, от Белорусского вокзала до Шереметьево поезда будут следовать в режиме экспресса с остановками на Савеловском вокзале и платформе Окружная.
На маршруте аэроэкспресса Одинцово – Шереметьево уже запущено несколько двухэтажных поездов, до конца года их количество будет увеличено. Ранее в компании «Аэроэкспресс» сообщили, что всего на маршруте будет запущено 40 пар поездов.
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