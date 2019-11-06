6 ноября. Mossovetinfo.ru – Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево начнут ходить от платформы Одинцово после запуска маршрута МЦД-1 «Одинцово – Лобня», сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компании «Аэроэкспресс» Алину Бисимбаеву.
С июля в тестовом режиме аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться из Одинцова 2-3 раза в день. Сообщается, что из Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут следовать со всеми остановками по тарифам МЦД. От Белорусского вокзала поезда будут идти в режиме экспресса с двумя промежуточными остановками: на Савеловском вокзале и на платформе Окружная.
По оценкам специалистов компании, запуск движения аэроэкспрессов добавит увеличит количество пассажиров примерно на миллион человек. В связи с этим из Одинцово в Шереметьево будут ходить только двухэтажные поезда Stadler, которые сейчас ходят в аэропорты Внуково и Домодедово.
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