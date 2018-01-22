Аккредитация такси в Москве на ЧМ-2018 начнется 1 февраля

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу стартует 1 февраля. Об сообщили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).



Аккредитация позволит повысить качество обслуживания и безопасность гостей чемпионата.



Сбор заявок от перевозчиков будет проводиться весь февраль, остальные отборочные процедуры полностью завершатся к 31 мая. Требования к перевозчикам разработал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.



Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам «Лужники» и «Спартак», где пройдут московские матчи чемпионата мира.



Им нужно будет погасить неоплаченные штрафы, оборудовать автомобили желтыми государственными регистрационным знаками и опознавательными фонарями на крыше. Кроме того, автомобиль должен быть не старше четырех лет.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.



В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». В «Лужниках» пройдут семь игр чемпионата мира, включая матч открытия с участием сборной России и финал турнира. Стадион «Спартак» примет пять матчей.