Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     22.01.2018 14:29

Аккредитация такси в Москве на ЧМ-2018 начнется 1 февраля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЧМ-2018  такси 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу стартует 1 февраля. Об сообщили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Аккредитация позволит повысить качество обслуживания и безопасность гостей чемпионата.

Сбор заявок от перевозчиков будет проводиться весь февраль, остальные отборочные процедуры полностью завершатся к 31 мая. Требования к перевозчикам разработал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам «Лужники» и «Спартак», где пройдут московские матчи чемпионата мира.

Им нужно будет погасить неоплаченные штрафы, оборудовать автомобили желтыми государственными регистрационным знаками и опознавательными фонарями на крыше. Кроме того, автомобиль должен быть не старше четырех лет.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». В «Лужниках» пройдут семь игр чемпионата мира, включая матч открытия с участием сборной России и финал турнира. Стадион «Спартак» примет пять матчей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЧМ-2018  такси 

Возврат к списку

Лента новостей

14:29 Город Аккредитация такси в Москве на ЧМ-2018 начнется 1 февраля

13:53 Происшествия Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено после сбоя

13:15 Происшествия Мужчина погиб под микроавтобусом во время ремонтных работ‍

13:03 Город Четыре трамвая «Витязь-М» вышли на новый маршрут

12:51 Происшествия Сбой произошел на участке Арбатско-Покровской линии метро

Актуальные материалы

10:46 Город Москва вошла в пятерку популярных новогодних маршрутов в мире

10:32 Город Флагманские МФЦ откроются в каждом округе Москвы

00:36 Общество Финансовая база местного самоуправления показывает уровень недоверия власти к гражданам – Явлинский

14:58 В России «Движение вверх» стало первым российским фильмом, заработавшим 2 млрд рублей

11:37 В России На территории Московской области проводятся работы по дегазации двух мусорных полигонов

11:17 Город В Москве ввели 14 домов для программы реновации‍

09:16 Общество 25 января студенты смогут бесплатно сходить на катки в 16 парках‍

15:23 Общество Музей Высоцкого в Москве с 1 февраля закроется на реконструкцию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru