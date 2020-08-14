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Город (Москва и область)     14.08.2020 08:28

Акция «Бесплатные часы» возобновилась на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  бесплатное посещение  акции 

14 августа. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ возобновилась акция «Бесплатные часы», сообщается на портале mos.ru.

Акция будет действовать в центре славянской письменности «Слово» и музее ВДНХ. В рамках акции эти объекты можно будет посетить бесплатно. Кроме того, в центре «Слово» можно будет бесплатно присоединиться к обзорной экскурсии.

Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Билеты на бесплатное посещение можно будет получить в кассах центра и музея.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  бесплатное посещение  акции 

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