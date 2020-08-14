14 августа. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ возобновилась акция «Бесплатные часы», сообщается на портале mos.ru.



Акция будет действовать в центре славянской письменности «Слово» и музее ВДНХ. В рамках акции эти объекты можно будет посетить бесплатно. Кроме того, в центре «Слово» можно будет бесплатно присоединиться к обзорной экскурсии.



Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Билеты на бесплатное посещение можно будет получить в кассах центра и музея.