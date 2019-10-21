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Город (Москва и область)
21.10.2019, 09:29
Городские парки подготовили обширную осеннюю программу для школьников
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Город (Москва и область)
21.10.2019, 08:42
Акция «Географический диктант» пройдет в Москве 27 октября
21 октября. Mossovetinfo.ru – Акция «Географический диктант» пройдет в Москве 27 октября, одной из площадок акции станет Институт естествознания и спортивных технологий Московского городского педаг...
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Город (Москва и область)
21.10.2019, 08:31
Завершается капитальный ремонт павильона «Цветоводство и озеленение» на ВДНХ
21 октября. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ завершается капитальный ремонт павильона №29 «Цветоводство и озеленение» являющегося объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на портал...