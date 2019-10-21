21 октября. Mossovetinfo.ru – Акция «Географический диктант» пройдет в Москве 27 октября, одной из площадок акции станет Институт естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета (МГПУ), сообщается на портале mos.ru.



Участникам акции предстоит ответить на 40 вопросов, которые разделены на 2 части. В первой части из 10 вопросов, участникам предстоит продемонстрировать общие знания по географии. При ответе на 30 вопросов второй части, участникам предстоит продемонстрировать логику, образное мышление и эрудицию.



Организатором «Географического диктанта» является Русское географическое общество. Начало акции в 12:00. Для участия необходимо зарегистрироваться, а для прохода на территорию университета, нужен документ, удостоверяющий личность.



«Географический диктант» проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной. В 2018 году «Географический диктант» прошел в 97 странах мира.