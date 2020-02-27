27 февраля. Mossovefinfo.ru – Специальная акция по чипированию домашних животных пройдет во всех 27 государственных столичных ветеринарных клиниках со 2 марта по 30 апреля, сообщается на портале mos.ru.
В рамках акции в обычную стоимость процедуры чипирования в 682 рубля будет включена и стоимость микрочипа, за который в обычное время владельцы должны заплатить порядка 300 рублей.
Процедура чипирования занимает несколько минут и абсолютно безопасна для животного. Каждый чип содержит индивидуальный 15-значный номер, сведения о прививках, а также контакты хозяина животного. Все эти данные вносятся в автоматизированную общую базу данных чипированных животных. Это позволяет идентифицировать питомца в случае пропажи и вернуть его хозяину или предупредить подмену животного. Опознать потерянного питомца можно даже в случае, если он пропал за пределами России.
Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Саутки отметил, что москвичи в последнее время стали чаще чипировать домашних животных. В 2019 году в государственных клиниках Москвы чипировали около 6 тысяч собак и кошек, что на тысячу больше, чем годом ранее.
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