27 февраля. Mossovefinfo.ru – Специальная акция по чипированию домашних животных пройдет во всех 27 государственных столичных ветеринарных клиниках со 2 марта по 30 апреля, сообщается на портале mos.ru.



В рамках акции в обычную стоимость процедуры чипирования в 682 рубля будет включена и стоимость микрочипа, за который в обычное время владельцы должны заплатить порядка 300 рублей.



Процедура чипирования занимает несколько минут и абсолютно безопасна для животного. Каждый чип содержит индивидуальный 15-значный номер, сведения о прививках, а также контакты хозяина животного. Все эти данные вносятся в автоматизированную общую базу данных чипированных животных. Это позволяет идентифицировать питомца в случае пропажи и вернуть его хозяину или предупредить подмену животного. Опознать потерянного питомца можно даже в случае, если он пропал за пределами России.



Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Саутки отметил, что москвичи в последнее время стали чаще чипировать домашних животных. В 2019 году в государственных клиниках Москвы чипировали около 6 тысяч собак и кошек, что на тысячу больше, чем годом ранее.