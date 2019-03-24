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Город (Москва и область)     24.03.2019 11:00

Акцию «Ночь театров» в Москве посетили более 13 тысяч челове

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Теги:  Ночь театров  МКФ  Московский культурный форум  Сергей Собянин  Собянин  театры  культура 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Акцию «Ночь театров» в Москве посетили более 13 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Вместе с «Манежем» в акции приняли участие 78 площадок. Жителей и гостей ждали яркие постановки и премьерные показы спектаклей, экскурсии, мастер-классы, лекции и творческие встречи с актерами и режиссерами.

«Ночь театров» состоялась в рамках Московского культурного форума, который проходит в «Манеже» с 22 по 25 марта. За два дня его посетили более 22 тысяч человек.


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Карта места

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Теги: 
Ночь театров  МКФ  Московский культурный форум  Сергей Собянин  Собянин  театры  культура 

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