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Город (Москва и область)     24.08.2018 08:48

Аквариум с рыбами-роботами появился на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  роботы 

24 августа. Mossovetinfo.ru – В павильоне №2 «Робостанция» на ВДНХ установили огромный аквариум с рыбами-роботами в виде лещей, сообщает портал mos.ru.

Пять роботов-лещей сделаны из водонепроницаемого пластика, поверхность покрыта чешуей со светодиодами, которые создают эффект мерцания. Длинна каждого робота составляет 50 сантиметров, что соответствует размеру лещей в живой природе. Рыбы-роботы оснащены датчиками, которые позволяют им укорачиваться от препятствий и не сталкиваться друг с другом. Кроме того, к ним может быть подключена видеокамера для подводной съемки. Механические лещи способны погружаться на глубину до 5 метров и плавать без подзарядки до 12 часов.

Подобные рыбы-роботы могут стать хорошими помощниками при изучении морской и речной флоры и фауны.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  роботы 

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