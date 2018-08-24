24 августа. Mossovetinfo.ru – В павильоне №2 «Робостанция» на ВДНХ установили огромный аквариум с рыбами-роботами в виде лещей, сообщает портал mos.ru.



Пять роботов-лещей сделаны из водонепроницаемого пластика, поверхность покрыта чешуей со светодиодами, которые создают эффект мерцания. Длинна каждого робота составляет 50 сантиметров, что соответствует размеру лещей в живой природе. Рыбы-роботы оснащены датчиками, которые позволяют им укорачиваться от препятствий и не сталкиваться друг с другом. Кроме того, к ним может быть подключена видеокамера для подводной съемки. Механические лещи способны погружаться на глубину до 5 метров и плавать без подзарядки до 12 часов.



Подобные рыбы-роботы могут стать хорошими помощниками при изучении морской и речной флоры и фауны.