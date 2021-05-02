 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     02.05.2021 19:05

Аномальные дожди с грозами "обрушатся" на Центральную Россию, Москву

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  погода  аномалия  дождь  циклон  центр погоды ФОБОС 

2 мая. Mossovetinfo.ru - В ночь на понедельник, 3 мая, территорию Центральной России, Москву, "обрушатся аномальные ливни", которые несет сильный североатлантический циклон, двигающийся со скоростью 40 км/ч, сообщает центр погоды "Фобос".

"В Москве наиболее сложные метеоусловия прогнозируются 3 мая в период с 00.00 до 09.00, когда в осадкомеры может попасть до 22 мм дождевой воды, или 44% всей месячной нормы", - отмечается в сообщении.

Прогнозируются с вероятностью 70-80% мозаичные грозы в Брянской, Калужской, Тульской и на юге Московской областей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  погода  аномалия  дождь  циклон  центр погоды ФОБОС 

Возврат к списку

Лента новостей

19:05 Город (Москва и область) Аномальные дожди с грозами "обрушатся" на Центральную Россию, Москву

17:08 Мнения Глава МИД Британии предложил странам G7 бороться с недостоверной информацией, исходящей из России

16:38 В мире Австралийцев накажут в случае попытки вернуться из Индии

23:43 Город (Москва и область) Собянин: В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

14:18 Происшествия Сбой произошел днем 1 мая на синей ветке метро Москвы

Актуальные материалы

11:05 Город (Москва и область) Как будут работать ветеринарные клиники Москвы с 1 по 10 мая

10:56 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники Москвы с 1 по 10 мая

10:55 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 1 по 10 мая

15:21 В России Минпросвещения рекомендует школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

06:29 Город (Москва и область) Ряд улиц Москвы перекроют 27 апреля в связи с репетицией Парада Победы

16:26 Город (Москва и область) Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru