29 января. Mossovetinfo.ru – Максимальная арендная ставка на рынке жилья Москвы снизилась на 200 тысяч рублей - до 600 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в результатах исследования компании «ИНКОМ-Недвижимость».



За последние три года это самый низкий показатель. Лидером январского рейтинга дорогостоящих вариантов найма столичного жилья стали апартаменты площадью 190 квадратных метров в башне «Москва» комплекса «Москва-Сити».