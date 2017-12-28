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Город     28.12.2017 15:43

«Архнадзор» подвел итоги года в сфере охраны культурного наследия Москвы

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Теги:  Архнадзор  культурное наследие  объекты культурного наследия 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Специалисты общественного движения «Архнадзор» составили рейтинг ключевых событий уходящего года в сфере охраны объектов культурного наследия в Москве, рейтинг опубликован на официальном сайте движения.

Главным сносом года «Архнадзор» назвал снос трехэтажного дома городской усадьбы XVIII-XIX веков на Малой Бронной.

Вандализм года - Уничтожение фундаментов средневекового Иосифо-Волоколамского подворья на Биржевой площади.

Профанация года – открытие парка «Зарядье». По мнению «Архнадзора» новый парк перекрывает исторические виды и заслоняет сохранившиеся памятники архитектуры.

Успехом года стало пополнение списка объектов культурного наследия. За год более 130 объектов в Москве получили, либо упрочили охранный статус.

Сохранением года в «Архнадзоре» назвали музеефикацию фундамента стены Белого города на Хохловской площади.

Надеждой года стало начало реставрации палат Пожарского на Большой Лубянке.

Диалогом года названа встреча мэра Москвы Сергея Собянина с представителями общественности, на которой принято решение о создание Общественного совета по культурному наследию Москвы. Создание совета в «Архнадзоре» назвали институцией года.

Отдельно в рейтинге отмечено обсуждение списка домов, по программе реновации, в результате которого около 220 домов признаны не подлежащими сносу и исключены из программы.


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Карта места

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Теги: 
Архнадзор  культурное наследие  объекты культурного наследия 

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